Очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що до нинішньої війни ніхто і не думав про таке широкомасштабне використання дронів-камікадзе.

Знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 у Таганрозі стало однією з найбільших втрат РФ у війні проти України. У фонді "Повернись живим" розкрили нові деталі ураження цього борту.

"А-50 в Таганрозі, СУ-57, та гордість Путіна – РЛС "Воронеж". Усіх їх об’єднує одне: останнє, що вони бачили перед виходом з ладу – бобрів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що йдеться про дрони-камікадзе UJ-26 "Бобер". Їх українські військові неодноразово використовували для ураження ворожих цілей. В умілих руках бійців української розвідки ці БПЛА вже понад рік успішно "кошмарять" ворога на його ж території.

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Очільник ГУР МО Кирило Буданов наголосив, що ми маємо відкриту конвенційну війну, тому Україні доводиться брати участь "в асболютно загальновійськових бойових діях".

"Це зробило певним чином революцію в підходах до ведення взагалі бойових дій. Були ударні БПЛА, розвідударні комплекси, суто ударні, оперативно-тактичного рівня, які несуть на собі ракетне озброєння. Але БПЛА у вигляді дронів-камікадзе ніхто так широкомасштабно не застосовував і навіть не розглядав таку можливість до нашої війни", – розповів він.

При цьому Буданов зауважив, що Україна використовувала експертиментально дрони-камікадзе власного виробництва ще у 2021 році – до нового етапу російсько-української війни.

Дрони у війні

Російсько-українську війну називають першою війною дронів. Такого масштабного застосування безпілотників обома сторонами до цього не було в жодному з великих протистоянь. У цій війні використовуються як ударні БПЛА, так і дрони-розвідники, FPV-дрони, безекіпажні катери тощо.

І розвиток дронової галузі переписує правила ведення війни. Дрони, побутові квадрокоптери, оснащені механізмом для скидання однієї або декількох гранат, можуть скидати бомби з надзвичайною точністю з чималої висоти. Тож будь-який солдат, який риє окоп, може вирити собі могилу, пише Forbes.

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