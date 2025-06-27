У розвідці зауважили, що іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir стала восьмиканальною.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України в розділі "Компоненти у зброї" порталу War&Sanctions публікує електронну компонентну базу та 3D-модель зі схематичним розташуванням складових ударного безпілотника Shahed-136 ("Герань-2") нової серії MS.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі ГУР, БпЛА був збитий Силами оборони України на Сумському напрямку в червні цього року.

"Структура матеріалу фюзеляжу, виконання та компоновка електронних блоків свідчать, що БпЛА іранського виробництва. Водночас певні зміни та удосконалення можуть вказувати на спільну роботу РФ та Ірану з модернізації "Шахедів", - зазначили в ГУР.

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Так, цей БпЛА містить високошвидкісний мінікомпʼютер Nvidia Jetson Orin, спеціалізований для задач ШІ та обробки відео, а також інфрачервону камеру, подібну до анонсованої раніше Росією. Зауважується, що Nvidia Jetson Orin Росія використовує в ударному БпЛА V2U.

"Призначення модуля - отримання інформації з камери БпЛА та порівняння з завантаженими моделями для донаведення або вибору цілі в автоматичному режимі. Також може використовуватися як розвідник", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що пройшла певну модернізацію й іранська завадозахищена супутникова навігаційна система Nasir, яка стала восьмиканальною. На дослідженому зразку до Nasir була підключена антена з чотирьох елементів, яка здатна приймати сигнали GPS у L1, L5 діапазонах.

"Відомо про використання антени з круговим розташуванням восьми елементів, на кшталт китайських, які були раніше ідентифіковані в "Шахедах" російської збірки", - зазначили в ГУР.

Крім цього, новий "Шахед" має радіомодем та підсистему для передачі відео, телеметрії та/або групового керування. Зауважується, що дослідження цього БпЛА продовжується.

"Зазначене свідчить, що обмін технологіями між Іраном та РФ є двостороннім, а результат їхньої співпраці може вийти далеко за межі російсько-української війни, якщо Іран буде використовувати досвід російських розробок у своїх дестабілізаційних діях на Близькому Сході. Це вкотре підкреслює необхідність об’єднання зусиль цивілізованого світу проти агресорів", - наголосили у розвідці.

РФ модернізує "шахеди"

Як повідомляв УНІАН, раніше головний редактор військово-аналітичного порталу Defense Express Олег Катков зауважив, що росіяни виготовляють 90 "Шахедів" на добу, утім ця цифра може зрости до сотні та більше.

За його словами, для виробництва "Шахедів" не потрібні дуже кваліфікована праця та високоточне обладнання. Йдеться про створення простих цехів, на яких відбувається ручна робота з проклеювання, збирання безпілотників з готових комплектуючих, які масово закуповуються в Китаї, і досі є постачання з Ірану.

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