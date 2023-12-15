На те, щоб перейти до укриттів, в українців є лічені хвилини.

У четвер, 14 грудня, російські окупаційні війська вперше з серпня атакували Україну ракетами "Кинджал". Між оголошенням про пуски та повідомленнями про вибухи в різних регіонах минали лічені хвилини.

Автори телеграм-каналу UA War Infographics підрахували, скільки ракета "Кинджал" летить до різних міст України, якщо пуск відбувається з повітряного простору Липецької області РФ. Часу на те, щоб перейти до укриттів, дійсно обмаль.

Так, до Харкова аеробалістична ракета Х-47М2 долетить за 1,7 хвилини. До Полтави "Кинджал" летітиме 2,4 хвилини.

Відео дня

До Чернігова та Дніпра ракета летить 2,7 хвилини, а до Запоріжжя – 2,9 хвилини. До Києва вона може долетіти за 3,2 хвилини.

Трохи більше 4 хвилин ракета "Кинджал" летітиме до Вінниці – 4,1 хвилини. Старокостянтинова Хмельницької області вона дістанеться через 4,4 хвилини з моменту пуску, до Одеси – через 4,5 хвилини.

До Львова в разі пуску з Липецької області РФ ракета "Кинджал" буде летіти 5,4 хвилини. Найбільше часу, аби дійти до укриттів, матимуть мешканці Ужгорода – 6,3 хвилини.

Атака "Кинджалами" по Україні

У другій половині дня в четвер, 14 грудня, в Україні кілька разів лунала масштабна повітряна тривога. Її оголошували через активність російських літаків МіГ-31К, здатних нести ракети "Кинджал".

В інформаційному просторі зʼявлялася інформація про те, що російські пілоти відзвітували про пуски ракет, проте насправді пусків не було. Вже згодом окупанти дійсно випускали ракети по Україні.

Вибухи чули мешканці Київської та Хмельницької областей. Зокрема, командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що на Київщині сили ППО збили одну ракету "Кинджал".

Вас також можуть зацікавити новини: