На новому майданчику перший літак F-16 Block 70 для Бахрейну виготовляли 3,5 роки.

Виробництво винищувачів F-16 продовжує масштабуватись через підвищений попит, на який у компанії Lockheed Martin просто не очікували. Про це пише Root Nation.

Зазначається, що керівництво заводу, де збираються ці винищувачі, ще у 2019 році перенесло зборку з Форт-Ворта, Техас, до Грінвіла, Південна Кароліна. Це значно вплинуло на виробничі можливості, оскільки на новому майданчику перший літак F-16 Block 70 для Бахрейну виготовляли 3,5 роки.

"Проте тепер технологічні цикли, процеси та обсяги виробництва значно швидші. Як повідомив директор з виробництва F-16 Калеб Хендрік, Lockheed Martin нарощує виробництво до 4 одиниць F-16 на місяць. Таким чином, річний показник становитиме 48 винищувачів, що відповідає цільовому виробничому показнику на 2025 рік, оголошеному влітку 2023 року", - йдеться у матеріалі. Відео дня

Водночас видання зазначає, що ці потужності лише частково задовольняють загальний портфель замовлень на 140 машин, що включає контракти на 16 літаків для Бахрейну, 8 для Болгарії, 12 для Йорданії, 14 для Словаччини, 66 для Тайваню та ще 24 для "неназваної країни".

"Загалом було поставлено лише 11 літаків: 6 для Бахрейну та 5 для Словаччини. З таким темпом виробництва 129 F-16 займе приблизно 2,5 роки. Цей термін не виглядає дуже довгим, але варто зазначити, що у 1987 році виробництво F-16 на американському заводі в Техасі досягло піка у 286 винищувачів на рік. Таким чином, на кінець Холодної війни поточне замовлення було б виконано за пів року", - пише ЗМІ.

Також було розкрито поточний технологічний цикл виробництва F-16: збірка винищувача від початку робіт до першого польоту займає 11-12 місяців.Так, на збірці F-16 зараз працюють 700 осіб на всіх змінах, тоді як у 2019 році їх було лише 25. Компанія змушена була перевести значну частину робітників з Техасу до Південної Кароліни, при цьому 40% фахівців – це "ветерани" Форт-Ворта.

"Загалом програма виробництва F-16 об’єднує 470 активних постачальників, з яких 12 знаходяться поза межами США, при цьому основні компоненти виробляються у 8 країнах", - резюмує видання.

Передача F-16 Україні - останні новини

Сьогодні президент України Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення уряду Польщі щодо передачі F-16 для України.

Він, зокрема, подякував прем'єр-міністру країни-сусідки Дональду Туску "за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України".

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