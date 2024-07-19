Рішення польського уряду "дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16".

Уряд Польщі ухвалив рішення, яке стосується отримання Україною винищувачів F-16. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Він нагадов, що напередодні зустрівся з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском на саміті Європейської політичної спільноти у Великій Британії, щоб обговорити посилення обороноздатності України.

"І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16. Дякую, дорогий Дональде, за ефективне виконання наших попередніх домовленостей. Вдячний Польщі за рішучу підтримку України", - зазначив Зеленський.

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У чому саме полягає рішення Польщі, президент не уточнив.

Україна чекає на прибуття F-16

Раніше Зеленський повідомив, що обіцяні країнами Заходу винищувачі F-16 наразі не прибули в Україну. За його словами, Київ сподівався, що військові зусилля будуть посилені прибуттям літаків F-16, обіцяних союзниками цього літа.

Водночас він подякував за те, що вже було передане Україні, але підкреслив, що нові винищувачі необхідні для того, щоб допомогти українцям протистояти домінуванню Росії в повітрі і "розблокувати небо".

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