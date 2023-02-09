Запропонована програма навчання на HIMARS буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США.

Американці планують розгорнути у Європі центр з навчання військових на РСЗВ HIMARS через зростання попиту на ці системи після успіхів цієї зброї в Україні, пише Голос Америки з посиланням на високопоставленого генерала США.

"Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але ми, можливо, залучимо до цього представників декількох країн… Вони (НАТО) бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є відчуття мети, і всі 30 країн об’єдналися для ефективного захисту території НАТО", - сказав у коментарі виданню командир V корпусу генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному флангу НАТО.

Запропонована програма навчання на HIMARS буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США, включаючи такі країни східного флангу НАТО, як Естонія, Польща та Румунія.

Відео дня

Раніше у вівторок Держдепартамент схвалив продаж Польщі 18 пускових установок HIMARS разом з сотнями керованих реактивних систем і десятками тактичних ракетних систем.

HIMARSна війні в Україні – що відомо

Вже понад півроку українські військові використовують американські РСЗВ HIMARS на полі бою.

Наразі дальність переданих ракет до установок сягає всього 80 км, проте цього вистачає, щоби знищувати ворожі склади і скупчення окупантів далеко за лінією фронту.

Ключову роль HIMARS відіграли під час звільнення правобережжя Херсонщини – кілька місяців ЗСУ били по логістичному сполученню ворога на Дніпрі, змусивши його врешті покинути частину захопленого півдня.

США неодноразово наголошували, що українці ефективно і вправно користуються HIMARS, спростовуючи водночас низку заяв Міноборони РФ щодо їхнього начебто знищення.

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