Орієнтовна вартість становить 10 мільярдів доларів.

Державний департамент США затвердив можливий продаж Польщі пускових установок HIMARS і супутнього обладнання.

Про це йдеться в заяві Агентства зі співробітництва у сфері безпеки Міністерства оборони США. Польща запросила закупівлю 18 пускових установок HIMARS, 45 ракет армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) і ракети системи керованого залпового вогню (GMLRS). Загальна орієнтовна вартість становить 10 мільярдів доларів.

Зазначається, що угода підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки союзника по НАТО.

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"Польща має намір використовувати ці оборонні вироби і послуги для модернізації своїх збройних сил і розширення своїх можливостей для зміцнення оборони своєї країни і стримування регіональних загроз. Польщі не складе труднощів впровадити цю техніку в свої збройні сили", - йдеться в повідомленні.

Посилення польської армії

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Польща змінила оперативний план оборони на випадок вторгнення зі сходу.

Також в країні ввели новий вид військової служби. Пройти його може кожен, хто раніше не служив в армії.

У листопаді під час масованого обстрілу України на території Польщі впала ракета. Після цього Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot.

Польська влада пропонувала передати ППО Україні, проте Берлін відмовився. В результаті Польща погодилася встановити їх на своїй території.

Як повідомляв УНІАН, у грудні країна отримала 10 танків Black Panther і 24 самохідні гаубиці з Південної Кореї. Пізніше США схвалили продаж Польщі ще 116 бойових танків Abrams.

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