У майбутньому програма стелс-бомбардувальника B-21 Raider може принести його розробникам великий дохід, але наразі приводів для радості не так багато.

Корпорація Northrop Grumman, яка створила стратегічний бомбардувальник B-21, заявила, що програма завдала їй збитків на суму 1,17 мільярда доларів. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Northrop Grumman довелося переглянути свої початкові оцінки з урахуванням досвіду, отриманого під час будівництва першого B-21.

"Тепер ми вважаємо, що кожна з перших п'яти одиниць LRIP (Low Rate Initial Production, "стартова мала серія"), ймовірно, буде реалізована зі збитками", — йдеться у заяві.

Фінансові проблеми, пов'язані з B-21, не стали несподіванкою для компанії. Минулого року вона кілька разів відкрито заявляла про можливі великі збитки і що вони за оцінками можуть становити до 1,2 мільярда доларів. Прогноз виявився дуже точним.

При цьому у майбутньому програма може принести Northrop Grumman величезний прибуток, адже Повітряні сили США хочуть закупити до 145 машин нового типу. Вартість одного B-21 оцінюють у 650-750 мільйонів доларів.

Зазначимо, що на момент публічної презентації бомбардувальника у грудні 2022 року загальну вартість програми оцінювали у 203 мільярди доларів. З цієї суми 25,1 мільярда коштувала розробка B-21, а 64 мільярди доларів — виробництво. Ще 114 мільярдів хочуть спрямувати на підтримку та експлуатаційні витрати.

Історія програми

США приступили до льотних випробувань ядерного бомбардувальника B-21 Raider 10 листопада 2023 року. Малопомітний літак являє собою зменшений аналог бомбардувальника B-2 Spirit, також розробленого Northrop Grumman. Raider має два двигуни Pratt & Whitney PW9000. Передбачувана маса бойового навантаження становить 13600 кілограмів.

Новий бомбардувальник США оснастять ракетами класу "повітря - повітря". Крім цього він зможе використовувати керовані бомби та крилаті ракети великої дальності.

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