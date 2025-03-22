Термітний дощ: українці знищують російську терміну вогняними дронами, - BI

Цими "пташками" військові добивають виведені з ладу ворожі машини.

Війна в Україні стала поштовхом для створення унікальних безпілотників, серед яких – вогняні дрони. Цими "пташками" українські оператори спалюють російську техніку з екіпажами, пише Business Insider.

На бойових кадрах видно, як невеликий український дрон повільно підкрадається до російського танка, чекаючи моменту для удару. Безпілотник приземляється на броню, випускає клуби диму, після чого спалахує вогонь. Вже за мить танк охоплює полум'я.

Ця тактика демонструє, як українські військові добивають виведені з ладу ворожі машини, використовуючи безпілотники з прикріпленими запалювальними боєприпасами.

Володимир, представник української компанії, що виробляє такі боєприпаси, пояснює: "Це потрібно для підпалу пошкодженої техніки, аби ворог не міг її відновити". Компанія виготовляє боєприпаси, що розсіюють розплавлений терміт – металевий сплав, який горить при температурі понад 3000 градусів за Фаренгейтом.

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила понад 11 000 одиниць бронетехніки. Деякі машини були знищені, інші – лише пошкоджені, і окупанти намагаються їх евакуювати. Саме для того, щоб унеможливити відновлення, застосовується терміт.

Ці боєприпаси можна прикріпити до дрона, який скидає терміт на техніку або сідає на неї, розсіюючи горючу речовину. За словами Володимира, цей метод дозволяє ефективно знищувати і бронетехніку, і фортифікаційні укріплення.

Спочатку компанія виробляла димові шашки для безпечної евакуації поранених та навчань, але згодом перейшла на виготовлення запальних боєприпасів. Російська бронетехніка зазвичай захищена від уламків, проте цей захист робить її вразливою до термітних атак. "Від уламків допомагає, але все дуже добре горить", – каже Володимир.

Термітні боєприпаси вагою від 500 г до 2,5 кг коштують 20-30 євро. Компанія випускає до 20 000 одиниць щомісяця та оперативно постачає їх на фронт. "За невеликі гроші солдат отримує ефективний інструмент для знищення ворожої техніки", – додає Володимир.

Ці боєприпаси використовуються не лише проти бронетехніки. Зафіксовані випадки, коли дрони розсіювали терміт на лісосмуги, ймовірно, знищуючи приховані російські позиції. Палаючий термітний дощ отримав назву "Золотий дощ", а самі боєприпаси – "Дракарис".

Тактика застосування дронів із термітними боєприпасами – лише один з багатьох інноваційних методів, які використовує Україна у війні. Дрони різних типів стали ключовим елементом цієї війни: деякі атакують позиції ворога, інші вибухають при зіткненні з технікою, а деякі навіть функціонують як "материнські борти", випускаючи інші безпілотники.

Дрони на війні в Україні - останні новини

Раніше заступник командира аеромобільного батальйону 79 окремої десантно-штурмової бригади Богдан Януш заявив, що у дронів на оптоволокні є серйозний недолік. За його словами, причина в тому, що FPV-дрони на оптоволокні неможливо заглушити за допомогою систем РЕБ.

Також у ЗСУ показали новий дрон-рушницю Lucky Strike. Військові кажуть, що такий безпілотник дає змогу методично зменшувати популяцію ворожих "мавіків" над лінією зіткнення.

Вас також можуть зацікавити новини: