Ангар судна може розмістити в собі ще 19 вертольотів і 30 БПЛА.

Туреччина поставить на озброєння країни перший у світі корабель, який призначений для розміщення на ньому бойових дронів.

Як повідомляє цифровий офіс президента Туреччини Реджепа Ердогана, 10 квітня корабель TCG Anadolu буде включено до складу Збройних сил Туреччини. У церемонії братиме участь президент Ердоган.

На палубі TCG Anadolu може бути розміщено 10 вертольотів та 11 ударних безпілотників, а місткість ангара – 19 вертольотів та 30 БПЛА. Сам корабель має довжину 231 метр і ширину 32 метри. Він може рухатися зі швидкістю щонайменше 20,5 вузлів.

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Розробляти TCG Anadolu почали у 2018 році. Уже у 2022 році корабель почав проходити приймальні випробування. На його борту планують розмістити безпілотники Bayraktar TB3.

Туреччина і безпілотники Bayraktar

Нещодавно президент Туреччини похвалився безпілотником турецької компанії Bayraktar Kızılelma, виставленим в Національному технологічному центрі Оздеміра Байрактара.

У Туреччині 31 березня 2023 року провели випробування бойового безпілотника Bayraktar Akinci для стрільби надзвуковою керованою ракетою İHA-230.

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