Влада Болгарії підтвердила, що з кінця 2022 року проводить переговори про заміну частини озброєнь на більш сучасні.

Болгарія відкинула повідомлення ЗМІ про плани безоплатно передати Україні винищувачі МіГ-29. Однак у повідомленні Міноборони країни немає однозначного твердження, що Болгарія не готова їх передати.

"Міністерство оборони не вело жодних переговорів про безоплатне надання болгарських винищувачів МіГ-29 Україні. Таке рішення призвело б до дефіциту (у Збройних силах), що суперечить Конституції Республіки Болгарія і закону "Про оборону і збройні сили Республіки Болгарія", - заявили у відомстві.

При цьому влада Болгарія підтвердила, що з кінця 2022 року проводить переговори про заміну частини озброєнь на більш сучасні.

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"Відповідно до рішення народних зборів від кінця 2022 року, міністерство оборони послідовно проводить переговори про можливість реалізації так званих тристоронніх угод, щоб замінити частину наявних озброєнь на сумісні озброєння з країн-союзників", - йдеться в повідомленні МО.

Що передувало

Раніше ЗМІ повідомили з посиланням на злиті секретні документи Пентагону, що Болгарія нібито висловила готовність передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 на безоплатній основі.

МіГ-29 для України - що відомо

У березні Словаччина і Польща передали Україні першу партію МіГів-29 для української армії.

У ВПС особливих ілюзій з приводу ефективності радянської техніки не плекають, але вірять, що ці поставки можуть "відкрити дорогу" для передачі Україні сучасних F-16, які дозволять ЗСУ контролювати ситуацію в небі.

У ВВС зазначили, що пілоти ЗСУ в даний час "витискають максимум" з флоту радянських літаків, найкращим варіантом для повітряних боїв з окупантами залишається F-16.

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