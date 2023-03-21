Деякі з МіГів можна буде поставити в стрій.

Передача МіГ-29 Україні не змінить ситуацію "в небі", але може підштовхнути союзників надати винищувачі F-16.

"МіГ сам по собі - це застарілий винищувач. Загалом застарілим можна назвати весь авіаційний парк українських ВПС. Літаки дісталися Україні у "спадок" від Радянського Союзу, адже сам МіГ - це розробка сімдесятих років. Постачання такого типу літаків, безумовно, не змінить ситуацію "в небі", але може посилити українську авіацію", - заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат "РБК-Україна".

За його словами, деякі з винищувачів можна буде поставити в стрій, однак є й ті, що - неможливо. Однак в цілому ця військова допомога посилить обороноздатність нашої авіації. Ігнат назвав заяви про передачу МіГів є й психологічним фактором.

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"Це може бути крок для того, щоб підштовхнути наших партнерів до F-16", - пояснив речник.

Винищувачі для України

Українська влада неодноразово просила поставити винищувачі F-16, щоб закрити небо над Україною. Однак Захід кожного разу наголошує, що передача літаків недоцільна, оскільки ЗСУ зараз нібито потребують більше важкої техніки та боєприпасів.

Попри це Польща і Словаччина вже оголосили поставку Україні Міг-29. У Повітряних силах ЗСУ поскаржились, що вони "неефективні у боротьбі проти терору РФ".

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