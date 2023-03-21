Нещодавнє випробування українських пілотів у США показало, що льотчиків ЗСУ можна навчити менш ніж за шість місяців.

Пілоти ЗСУ "витискають максимум" з флоту радянських літаків, тому Україні потрібні нові бойові літаки, розповів начальник авіації Командування Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов.

Україна потребує літаків, які здатні виконувати ширше коло завдань, ніж стара наявна у ЗСУ техніка.

"На даний момент ми не говоримо про конкретний тип, а скоріше орієнтуємося на технічні характеристики. Ми розглядаємо літаки, які можуть використовувати ті ж боєприпаси і мати такі ж характеристики, як, наприклад, F-16", - сказав Голубцов.

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Він додав, що Україна має можливість зберігати і захищати свої літаки.

За словами Голубцова, нещодавнє випробування українських пілотів у США показало, що льотчиків можна навчити менш ніж за шість місяців.

Винищувачі для України - що відомо

Тривають дискусії з приводу передачі Україні нових винищувачів. На Заході домінує думка, що це питання "довгострокової перспективи". Однак все голосніше звучать голоси тих, хто впевнений, що без повітряної переваги Україні буде важко виграти війну.

Разом з тим Польща і Словаччина нададуть Україні модернізовані Міг-29, з якими українські пілоти вже добре знайомі.

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