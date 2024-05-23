Берлін обіцяв допомогти Україні в зміцненні ППО, але цю ініціативу мало хто підтримав.

Німеччина пообіцяла посилити протиповітряну оборону України, відправивши кілька своїх власних систем Patriot, а також закликала на допомогу інших союзників, але майже ніхто більше не підтримав ініціативу Берліна.

Країни-партнери не бажають відправляти вкрай необхідні Україні батареї, повідомили виданню Politico двоє людей, обізнані з ходом переговорів.

"Немає європейського лідерства і єдності між головними дійовими особами", - каже колишній начальник штабу міністерства оборони Німеччини Ніко Ланге. - Почуття терміновості не зросло, скоріше, з'явилося почуття полегшення від того, що американці знову виконують свої зобов'язання".

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Хоча німецька ініціатива охоплює й альтернативні варіанти, як-от SAMP/T, NASAMS, HAWK, IRIS-T або С-300, саме системи Patriot найбільш ефективні проти російських атак.

Однією з причин небажання відправляти Patriot є їхня дорожнеча - близько 1 мільярда доларів за одиницю - і кожна ракета-перехоплювач, яку вони запускають, також коштує мільйони. Ба більше, країни не хочуть брати на себе удар по власній протиповітряній обороні, необхідний для здійснення постачань в Україну, каже Фабіан Хоффманн, дослідник ракетних технологій в Університеті Осло.

Міністерство оборони Німеччини повідомило, що Бельгія, Данія, Норвегія, Канада та Нідерланди взяли на себе зобов'язання щодо фінансування, а Франція, Іспанія, Румунія, Литва, Бельгія, США та Велика Британія пообіцяли надати матеріали та ракети.

Водночас Іспанія та Греція поки що відмовилися передислокувати свої системи, хоча Мадрид відправляє ракети. Польща також відмовилася надати одну зі своїх батарей. Румунія, яка також межує з Україною, отримала прохання від президента США Джо Байдена зробити цей крок. Однак президент країни Клаус Йоганніс заявив, що має обговорити це у Вищій раді оборони, "щоб зрозуміти, що ми можемо запропонувати і що отримати натомість, тому що неприйнятно залишати Румунію без засобів ППО". Нейтральна Швейцарія замовила п'ять батарей Patriot, але досі не подавала жодних сигналів про те, що готова відправити свої системи, які скоро вийдуть з ладу, на схід.

"Проблема в тому, що країни не поспішають подавати замовлення на заміну (старих систем), внаслідок чого відставання від графіка, за деякими оцінками, становить понад два роки", - пише Politico.

"Вони хочуть отримати заміну один до одного від країни НАТО", - сказав Хоффман.

За його словами, одним із можливих варіантів розв'язання проблеми може стати те, що країни, які замовили Patriot, поступляться своїм місцем у черзі країнам, готовим безоплатно передати Україні свої наявні системи.

Системи Patriot для України

Як писав УНІАН, після посилення російських ракетних ударів по Україні Німеччина погодилася терміново передати ще один комплекс Patriot на додаток до тих двох, які вона дала минулого року. Також повідомлялося, що Німеччина купить у США три системи HIMARS для України.

У МЗС повідомили, що Україна веде переговори про отримання ще чотирьох конкретних комплексів Patriot, ще два є на прикметі.

Зокрема, ЗМІ писали, що Греція планує передати Україні ЗРК Patriot. Урядові джерела запевняють, що США надали "гарантії" безпеки для країни від турецької загрози на весь час, поки триває передача Patriot, не уточнюючи, що це за "гарантії".

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