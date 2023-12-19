За його словами, ми стаємо щомісяця потужнішими.

Цієї зими в Україну надійдуть декілька нових систем протиповітряної оборони Patriot.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції.

"Я хотів би відмітити наших партнерів протиповітряної сили України і мою команду, те, що відбувається з посиленням української протиповітряної оборони. Це важливо. Дуже важлива ця зима", - заявив глава держави.

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За його словами, ми стаємо щомісяця потужнішими.

"Було у мене серйозне відрядження з моєю командою. Кілька, не буду говорити кількість, кілька нових систем Patriot будуть в Україні, захищати нашу державу взимку. Це дуже важливий результат. Обіцяв не говорити кількість, допоки не будуть захищати", - зазначив Зеленський.

Посилення української ППО

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський повідомив про нові домовленості з партнерами щодо посилення системи протиповітряної оборони (ППО).

"Готуємо й подальше посилення ППО - про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх перемовинах звучить ця тема - тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба", - підкреслив президент України.

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