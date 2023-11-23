Зокрема, посилення ППО - це найкраща стратегічна інвестиція в безпеку, завдяки якій міжнародні партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі.

Президент Володимир Зеленський назвав п'ять причини важливості посилення української системи протиповітряної оборони.

Про це глава держави повідомив у мережі X (Twitter). "Посилення протиповітряної оборони України є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку щонайменше з п’яти причин", - відзначив Зеленський.

Зокрема, передусім кожна система ППО й кожна ракета, надана Україні, рятує життя.

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"По-друге, до кожного великого міста та регіону, які будуть повністю закриті надійним повітряним щитом, зможе повернутися з-за кордону більше людей: потенційно – мільйони", - переконаний президент.

На його думку, це дасть значний поштовх економіці України, допоможе Україні зменшити бюджетний дефіцит і, як наслідок, потребу в міжнародній фінансовій допомозі.

"По-третє, що сильніша наша протиповітряна оборона, то більшим буде успіх України в Чорному морі, то більшим морський експорт, то кращим захист свободи судноплавства та більшою стабільність", - вважає глава держави.

У цьому зв'язку, президент відзначає, що це дасть нам змогу доставляти сотні тисяч додаткових тонн продовольства через безпечніший морський експортний коридор та протидіяти глобальній продовольчій кризі.

"По-четверте, кожна додаткова система протиповітряної оборони та ракета економить ресурси, які в іншому разі будуть потрібні для відновлення зруйнованих об’єктів, критичної інфраструктури, енергосистем, електромереж тощо", - підкреслив Зеленський.

"По-п’яте, позбавлення Росії можливості тероризувати Україну ракетами та безпілотниками змусить агресора відмовитися від цієї тактики, що загалом сприятиме наближенню перемоги", - наголосив президент.

Він відзначив, що в Україні надзвичайно вдячні всім міжнародним партнерам, які вже ухвалили важливі рішення щодо зміцнення української протиповітряної оборони. "Оскільки Україна – велика країна, наша потреба в системах ППО є значною", - додав Зеленський.

"Проте ми впевнені, що посилення наших спроможностей ППО є найкращою стратегічною інвестицією в безпеку, завдяки якій наші партнери також заощадять значну кількість ресурсів у довгостроковій перспективі", - переконаний глава держави.

Він додав, що з 2022 року Україна звільнила більше половини окупованої Росією землі.

"У 2023 році Україна вигнала російський флот із більшої частини Чорного моря. 2024 рік має стати роком, коли Україна скине Росію зі свого неба", - відзначив Зеленський.

Допомога західних партнерів

22 листопада Зеленський наголосив, що на 17-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") були оголошені нові пакети допомоги для України, які містять снаряди, ракети і нові потужності для посилення протиповітряної оборони України.

Президент наголошує, що український повітряний щит стає сильнішим буквально щомісяця.

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав усіх учасників контактної групи надати Україні системи протиповітряної оборони. Наразі Німеччина та Франція виступили з ініціативою створення нової "коаліції спроможностей", яка стосується засобів протиповітряної оборони наземного базування.

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