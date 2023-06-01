Плани реалізуються зараз, немає часу чекати на завершення війни.

Військо-Морських силах ЗС України розповіли, яке озброєння буде у корпусу морської піхоти, про створення якого нещодавно заявив президент Володимир Зеленський.

"Віцеадмірал Олексій Неїжпапа повідомив, що на озброєнні корпусу морської піхоти буде бронетехніка, що плаває, а засобами доставки цієї техніки буде корабельний склад ВМС ЗС України. Оскільки після захоплення плацдарму подальше просування вперед потребуватиме певної самостійності управління і ухвалення рішень, для цього і створюється корпус". - розповіли у прес-центрі ВМС з посиланням на командувача національним флотом Олексія Неїжпапу.

За словами командувача, кількість особового складу морської піхоти буде збільшено за рахунок створення нових бригад й інших підрозділів - артилерійських, забезпечення, підтримки.

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"Усі ці плани реалізуються уже зараз, у нас немає часу чекати на завершення війни… Усе наше узбережжя - разом із річками, лиманами, затоками, портами, потребує захисту. І завдання із забезпечення безпеки чи вивільнення цих територій покладається саме на морську піхоту", - зазначив Неїжпапа.

За його словами, основні завдання морпіхів - охорона морських баз та портів, захоплення плацдармів, які утримує противник. Для цього підрозділи морської піхоти повинні бути відповідно навчені та мати необхідну зброю і техніку.

"При цьому ще до захоплення плацдарму повинна бути проведена морська десантна операція - надскладний вид операції, який проводиться на морі. Це комплекс заходів, які проводяться ще до того моменту, як нога морського піхотинця ступить на берег. Самостійно корпус морської піхоти вирішити такі завдання не може", - розповіли у ВМС.

Новий корпус морпіхів - що відомо

23 травня президент Володимир Зеленський під час візиту до морських піхотинців, які несуть службу в Донецькій області, заявив, що задля збільшення потенціалу морпіхів буде створено новий підрозділ – корпус морської піхоти.

Пізніше командувач Військово-Морських сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа розповів, що Україна має дуже протяжну берегову смугу - понад 2700 кілометрів, з яких 1700 – морський кордон. За його словами, необхідно сформувати потужний організм з повноцінною системою управління, відповідне озброєння та техніку, підрозділи для виконання важливих завдань.

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