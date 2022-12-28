Україна і Франції домовилися про початок нової програми з підготовки українських офіцерів Повітряних сил до освоєння нової системи ППО.

У Франції створили фонд, через який прийматимуть від України замовлення для військово-промислового комплексу.

Країна вже обрала декілька напрямків для допомоги Україні у подоланні російської агресії, заявив французький міністр Збройних сил Себастьєн Лекорнюпісля зустрічі з українським колегою Олексієм Резніковим.

"Ми обговорили питання військових потреб України для найближчих тижнів і 2023 року. Франція обрала декілька напрямків для допомоги Україні. По-перше, це передача обладнання ЗС Франції для української армії на початку наступного року. Другий напрям допомоги – це Європейський фонд миру, який є важливим інструментом, силою і міццю Європи для підтримки України. Франція вносить у цей фонд великий внесок – 500 млн. євро. І третій напрям – це новостворений фонд у Франції, через який Україна може адресувати замовлення французькому ВПК", – сказав Лекорню.

Відео дня

Він додав, що між збройними силами України та Франції відбувається постійний обмін інформацією. Лекорню також наголосив, що досвід українських захисників є важливим і для Збройних сил Франції. Тому, за його словами, під час навчань військових водночас відбувається і обмін досвідом, а знання і навички українських військовослужбовців є дуже цінними і корисними.

Міністр оборони України проінформував свого колегу про поточний стан на фронтах війни та зазначив, що західне, і, зокрема, французьке озброєння є одним з важливих чинників, які допомагають Україні знищувати ворога та захищати українське небо від російських ракет.

"Сьогодні ми зробили акцент на переліку пріоритетів України, щоб перемогти в цій війні. Це стосується протиповітряної, протиракетної, протидронової оборони для захисту нашого неба, збільшення кількості важкої артилерії 155-го калібру та боєприпасів. Адже могутні гармати Цезар, які використовуються на полі бою, потребують якісних снарядів", - сказав Резніков.

За його словами, також Силам оборони України потрібні бронеавтомобілі.

"Крім цього, ми домовилися про початок нової програми підготовки наших офіцерів Повітряних сил для підготовки та освоєння нової системи ППО, про яку повідомимо пізніше. Роль Французької Республіки є однією з ключових у спільній боротьбі з російською агресією для захисту загальнолюдських європейських цінностей", - наголосив Резніков.

Співрозмовники також торкнулися питань системи обліку та прозорості військової допомоги. Представникам іноземної делегації було презентовано брифінг щодо впровадження логістичної системи LOGFAS, яка дозволяє здійснювати моніторинг постачання та рух західного озброєння і міжнародної технічної допомоги до України. Також було зосереджено увагу на питаннях реабілітації та лікування українських військовослужбовців у медзакладах Франції та започаткування довгострокових проектів з французькими оборонними компаніями.

Військова допомога від Франції

У листопаді Україна отримала від Франції зенітні системи Crotale для захисту неба.

1 грудня президенти США Джо Байден та Франції Еммануель Макрон у спільній заяві пообіцяли надати Україні системи ППО та обладнання, необхідне для ремонту енергооб’єктів, пошкоджених внаслідок ворожих атак.

20 грудня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція у першому кварталі 2023 року планує відправити в Україну нові 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar та іншу оборонну допомогу.

Вас також можуть зацікавити новини: