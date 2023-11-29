Системи НАТО, які отримала Україна, є істотно кращими за радянські зразки, які Росія знімає зі зберігання та відправляє на фронт.

Армія РФ залучила на війну майже половину своїх запасів артсистем, але так і не змогла перемогти українську артилерію. Водночас дослідження супутникових знімків складів зберігання військової техніки армії РФ підтверджує безпрецедентні втрати Росії. Як Росія намагається перемогти в найбільшій битві артилерій сучасності, йдеться у статті Forbes.

Зазначається, що Росія менш ніж за два роки війни з Україною вже залучила на фронт більше артилерійських систем, ніж мають усі країни НАТО, разом узяті. OSINT-аналітики підрахували, що ворог уже зняв зі складів зберігання понад 7500 артилерійських систем.

Незважаючи на це, ситуація на фронті в артилерійській дуелі є досить рівною останнім часом. Це сталося завдяки тому, що ті нечисленні системи НАТО, які отримала Україна, є істотно кращими за радянські зразки.

Відео дня

"Зараз на полі бою перебуває майже 40 американських систем HIMARS та M270. Проте численні відео доводять, що вони ефективніші, ніж 1000 радянських "Ураганів", "Смерчів" і "Градів". Щодня системи HIMARS знищують кілька десятків російських артилерійських систем", - пише видання.

Крім того, зазначається, що радянська артилерія має менш ефективну дальність стрільби. Більшість із них ефективні лише на дальності 20–30 км, тоді як зброя НАТО може вражати цілі на відстані 30–40 км, а окремі типи боєприпасів дозволяють стріляти на відстань до 60 км. Системи HIMARS мають ефективну діяльність у 85 км.

Основним засобом контрбатарейної боротьби росіян залишається баражуючий боєприпас "Ланцет", від якого можливо побудувати захист у вигляді металевих огороджень і який не гарантує знищення цілі. Тоді як снаряд GMLRS, випущений із системи HIMARS, неможливо зупинити загороджувальними конструкціями.

"Поки західної зброї та боєприпасів до неї буде достатньо для протидії навалі масованої російської артилерії, ЗСУ зможуть стримувати ворога. Росія вже зняла зі зберігання близько половини своїх запасів радянської артилерії. Ймовірно, найкращу половину. Тож у битві артилерій Україна все ще може перемогти", - наголошує видання.

Втрати Росії у війні

На сьогодні Росія вже втратила на полі бою в Україні 7908 артилерійських систем, 710 РСЗВ, 600 засобів ППО.

Зокрема, цієї доби українські захисники пустили на металобрухт самохідний комплекс "Бук-М3", вартість якого приблизно 40 млн доларів.

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