Ювілейний "Оскар": стало відомо, хто з зірок допоможе оголошувати переможців

Церемонія вручення кінонагород "Оскар" відбудеться 4 березня 2018 року в Лос-Анджелесі. Ведучим знову стане Джиммі Кіммел.

Продюсери ювілейної - 90-ї церемонії нагородження премії "Оскар" Майкл Де Лука і Дженніфер Тодд назвали перші імена акторів, які будуть співведучими на урочистому заході.

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Зокрема ними будуть Маршал Алі, Чедвік Боузман, Віола Девіс, Лора Дерн, Дженніфер Гарнер, Тіффані Хаддиш, Грета Гервіг, Том Холланд, Кумаїл Наньяні, Марго Роббі, Емма Стоун і Даніела Вега, повідомляє 112.ua.

"Повернувшись на сцену "Оскар" або з'явившись на ній вперше, кожен з цих артистів принесе свою власну енергетику та привабливість в цей незабутній вечір", - зазначили продюсери.

Нагадаємо, 23 січня були оголошені всі номінанти на премію "Оскар-2018".

Церемонія вручення кінонагород відбудеться 4 березня 2018 року в Лос-Анджелесі. Ведучим знову стане Джиммі Кіммел.