У Білому домі вперше прокоментували отруєння екс-шпигуна Скрипаля у Великій Британії

США рішуче засуджують отруєння екс-шпигуна і висловлюють співчуття постраждалим та їхнім сім'ям.

У Білому домі вперше прокоментували отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля та його доньки у Великій Британії. В адміністрації Дональда Трампа заявили, що уважно стежать за подіями і ставляться до них дуже серйозно.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс, передає УП.

"Використання надзвичайно смертоносного нервового засобу проти громадян Великої Британії на території Великої Британії - це обурливо, атака була безрозсудною, дискримінаційною та безвідповідальною", - заявила прес-секретар.

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Сандерс додала, що США рішуче засуджують отруєння екс-шпигуна і висловлюють співчуття постраждалим та їхнім сім'ям.

Крім того, Вашингтон виловлює підтримку уряду Великої Британії, назвавши цю країну "нашим найближчим союзником".

Водночас Сандерс жодного разу не згадала про Росію і не прокоментувала її ймовірну причетність до отруєння Скрипаля.

"Наразі ми стоїмо поруч з нашим британським союзником. Я думаю, що вони все ще працюють над деякими подробицями щодо цього, і ми будемо продовжувати працювати з Великою Британією, і безумовно, будемо підтримувати їх протягом всього процесу. Ми готові їм допомогти", - відповіла речниця Білого дому на запитання журналіста про причетність Кремля до отруєння Скрипаля.

Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості. Слідство стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований з симптомами отруєння.