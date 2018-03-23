Американський генерал звинуватив Росію у постачанні зброї "Талібану"

За словами Ніколсона, російська зброя контрабандою переправляється через кордон Таджикистану талібам.

Командувач американськими військовими силами в Афганістані генерал Джон Ніколсон звинуватив Росію у підтримці і постачанні зброї бойовикам "Талібану".

Як передає Європейська правда, в інтерв’ю BBC генерал розповів, що російська зброя контрабандою переправляється через кордон Таджикистану талібам. Водночас Ніколсон не може точно сказати, у яких кількостях надходить зброя.

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"Ми бачимо наратив, який сильно перебільшує кількість бойовиків ІДІЛ в Афганістані… Цей наратив використовується для виправдання росіянами та легалізації ними дій талібів і надання "Талібану" певного рівня підтримки", - заявив Ніколсон.

Високопоставлені афганські поліцейські і військові розповіли BBC, що військова підтримка РФ включає окуляри нічного бачення, середні і важкі кулемети, а також стрілецьку зброю.

Афганські джерела стверджують, що ця зброя, швидше за все, використовувалася проти афганських сил і консультантів НАТО, які підтримують їх в деяких бойових місіях.

Росія заперечувала подібні заяви США в минулому, посилаючись на відсутність доказів.