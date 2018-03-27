Ірландія вирішила вислати російського дипломата

Російському послу в Ірландії про це вже повідомили.

Ірландія вирішила вислати одного російського дипломата через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великій Британії.

Про це повідомляє The Irish Times з посиланням на рішення засідання уряду країни.

Російському послу в Ірландії повідомили, що «акредитація одного із членів його персоналу з дипломатичним статусом припиняється». Наразі він перебуває в Дубліні.

Як повідомляв УНІАН, Скрипаля та його дочку 4 березня виявили непритомними на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великої Британії.

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Ситуація навколо їх отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди нервово-паралітичної речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь видворила 23 британських дипломатів.

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

В Польщі повідомили, що в цілому вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.