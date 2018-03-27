Молдова вирішила вислати трьох російських дипломатів

Влада Молдови оголосила про рішення вислати з республіки трьох російських дипломатів.

Головне зовнішньополітичне відомство Молдови оголосило про рішення вислати з республіки трьох російських дипломатів: співробітники посольства РФ зобов'язані покинути країну протягом семи днів.

Як передає Sputnik, міністерство закордонних справ і європейської інтеграції (МЗСЄІ) Молдови оголосило персонами нон-грата трьох дипломатів. Там зазначили, що це знак солідарності з Великобританією і наслідок висновків Ради Європи від 23-24 березня 2018 року, які кваліфікують інцидент у Солсбері як загрозу колективній безпеці та міжнародному праву.

Як повідомляв УНІАН, екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочку 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку міста Солсбері на півдні Великобританії.

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Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки та поліцейського. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди нервово-паралітичної речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великобританії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломата.

У США ухвалили рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ в Сіетлі.

Президент Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

У Польщі повідомили, що в цілому вже 24 країни висилають 139 співробітників російської розвідки, які видавали себе за дипломатів.