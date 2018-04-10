ФБР провело обшук в офісі особистого адвоката Трампа

Дональд Трамп, коментуючи обшуки, назвав їх "ганебною дією" і "полюванням на відьом". Він також назвав команду спецпрокурора Мюллера "упередженою".

Співробітники Федерального бюро розслідувань (ФБР) США в понеділок прийшли з обшуком в офіс особистого адвоката президента Дональда Трампа Майкла Коена.

Про це повідомляє РБК з посиланням на The New York Times.

"Сьогодні [9 квітня] прокуратура США по Південному округу Нью-Йорка провела обшук і вилучила особисту переписку між моїм клієнтом Майклом Коеном і його клієнтами", - повідомив адвокат Коена Стівен Раян.

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"Мені федеральні прокурори повідомили, що дії були ініційовані Управлінням спеціального прокурора Роберта Мюллера", - додав захисник.

Раян назвав обшук "недоречним і непотрібним". За його словами, обшук, швидше за все, не пов'язаний безпосередньо з розслідуванням Роберта Мюллером справи про російське втручання у вибори президента США. Найімовірніше, це була інформація, яку він розкрив і передав прокурорам в Нью-Йорку, вважає адвокат.

Коен має відношення як до розслідування "російської справи", яку веде Мюллер, так і до справи порноактриси Стефані Кліффорд, яка стверджує, що у неї був роман з Трампом, а його адвокат Коен заплатив їй за мовчання.

Райан уточнив, що Коен співпрацює з владою і передав тисячі документів слідчим з Конгресу, який розслідує втручання Росії у вибори президента США.

З посиланням на джерело, знайоме з ходом обшуку, видання зазначає, що виплати порноакторці були однією з багатьох тем, що цікавили агентів ФБР. Під час обшуку було вилучено електронну переписку, податкові документи та комерційну документацію.

Дональд Трамп, коментуючи обшуки, назвав їх "ганебною дією" і "полюванням на відьом". Він також назвав команду Мюллера "упередженою" командою.