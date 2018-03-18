Екс-заступник голови ФБР передав спецпрокурору секретну інформацію про зв'язки Трампа з Росією – ЗМІ

Інформація може містити подробиці розмов між Дональдом Трампом і екс-заступником директора ФБР Ендрю Маккейбом.

Екс-заступник директора ФБР Ендрю Маккейб володіє секретною інформацією про президента США Дональда Трампа, яка може зашкодити йому у зв'язку з розслідуванням про зв'язки штабу Трампа з Росією.

Про це повідомляють в суботу, 17 березня, видання Der Spiegel і агентство AP, передає DW.com.

Раніше Мін'юст США звільнив Маккейба з ФБР за два дні до його 50-річчя і виходу на пенсію.

Читайте такожУ ФБР поки не можуть підтвердити основні пункти "досьє" на Трампа – ЗМІ

Точний зміст документів, які знаходяться у розпорядженні Ендрю Маккейба, невідомо. За словами джерела, яке побажало залишитися інкогніто, записи можуть містити подробиці розмов між Трампом і Маккейбом. Також повідомляється, що інформація вже передана спецпрокурору США по Росії Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням того, чи мали місце спроби російської влади втручатися у вибори США 2016 року і ймовірні зв'язки штабу Трампа з РФ.

Після звільнення Маккейба керівник команди юристів Трампа Джон Дауд закликав міністерство юстиції США припинити розслідування можливого втручання Росії в американські вибори. За словами Дауда, процес був з самого початку "корумпований через політичні забобони".

Республіканці і президент США Дональд Трамп неодноразово критикували Ендрю Маккейба за те, як він під час виборчої кампанії 2016 року розслідував інцидент з витоком інформації, яка сталася через використання Хілларі Клінтон особистої пошти замість службової у бутність її держсекретарем США. Крім того, Трамп висловлював невдоволення роллю заступника голови ФБР в розслідуванні можливого втручання Росії в американські вибори.