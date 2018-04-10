Китай не стане підривати міжнародний порядок - Сі Цзіньпін

Китай захищатиме глобальний мир, а також робити внесок у його процвітання і підтримувати міжнародний порядок, додав він.

Китай ніколи не стане робити спроби підірвати існуючий міжнародний порядок. Про це заявив голова країни Сі Цзіньпін на офіційній церемонії відкриття Азіатського економічного форуму Боао.

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«Незалежно від того, яких успіхів досягне Китай у своєму розвитку, він ніколи не стане погрожувати кому-небудь у спробі підірвати існуючу міжнародну систему або розширити зону свого впливу. Китай, як ніколи, буде захищати глобальний мир, а також робити внесок у його процвітання і підтримувати міжнародний порядок»,- підкреслив глава держави.

Також китайський лідер розповів про намір КНР нарощувати імпорт. Він зазначив, що Китай не женеться за позитивним торговельним балансом. «Внутрішній попит є основною рушійною силою економічного розвитку Китаю, а також залишається обов'язковою вимогою для задоволення щодня зростаючих потреб народу для кращого життя»,- сказав Сі Цзіньпін.

При цьому Китай у цьому році вживатиме значних заходів з розширення доступу іноземних інвестицій на свій ринок, передає слова Сі Цзіньпіна Reuters. Зокрема, зміни торкнуться сфери послуг, "особливо у фінансовому секторі".

«Ми продовжимо покращувати ситуацію в нашій країні шляхом реформ і перетворень, зробимо рішучі кроки у сфері інновацій та розвитку, розширимо рамки відкритості і кооперації, і, нарешті, будемо співпрацювати з іншим світом, роблячи внесок у розвиток всього людства»,- резюмував він.

Як повідомляв УНІАН, місяць тому торговельну війну Китаю фактично оголосили США. КНР завдала удару, заявивши про намір ввести імпортні тарифи на сотню американських товарів, включаючи соєві боби.