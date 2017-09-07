Сі Цзіньпін - Трампу: Китай "невпинно працює" над питанням щодо КНДР

МЗС Китаю прокоментувало телефонну розмову голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа щодо ситуації з КНДР, повідомляє Reuters.

За інформацією китайської сторони, Сі Цзіньпін нагадав президенту США, що Китай "невпинно працює" над питанням денуклеаризації Корейського півострова, причому має намір домагатися цього виключно мирними засобами, передає Regnum.

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«Ми завжди націлені на забезпечення миру і стабільності на Корейському півострові і на вирішення цього питання шляхом діалогу», - заявив лідер Китаю.

Раніше телефонні переговори Трампа і Сі Цзіньпіна прокоментував Білий дім. За інформацією, обидва лідери засудили дії КНДР як провокаційні і дестабілізуючі і «домовилися про заходи впливу» на Північну Корею.