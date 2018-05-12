Північна Корея назвала дату закриття свого ядерного полігону

У КНДР зазначили, що підготовка до закриття вже почалася.

Північна Корея запланувала закриття свого ядерного полігону у проміжку між 23 і 25 травня, в залежності від погодних умов.

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Про це повідомила національна агенція ЦТАК, передає Reuters. "Інститут ядерної зброї та інші установи проводять підготовчі технічні заходи щодо демонтажу ядерного полігону КНДР в цілях забезпечення прозорості припинення ядерних випробувань", - йдеться у заяві міністерство закордонних справ КНДР.

У заяві зазначається, що демонтаж ядерного полігону передбачає руйнування всіх тунелів за допомогою вибухів, блокування входів і ліквідацію всіх умов для спостереження, приміщень для досліджень та охоронних підрозділів на місцях.

"Разом з демонтажем ядерного випробувального майданчика, охоронці і дослідники будуть виведені, а навколишня площа випробувального поля буде повністю закрита", - зазначається у заяві.

Також у міністерстві повідомили, що на церемонію закриття допустять журналістів з п'яти країн: США, Великобританії, Китаю, Росії, і Південної Кореї.