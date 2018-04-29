Глава Пентагону висловився за дипломатичне рішення щодо КНДР

Мэттис також підтвердив зобов'язання США захищати Південну Корею, використовуючи повний спектр можливостей США.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр оборони Південної Кореї Сон Ен Му в ході телефонної розмови обговорили ситуацію навколо КНДР.

Про це заявила офіційний представник Пентагону Дана Уайт.

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Як зазначається, що сторони «висловили серйозну прихильність до дипломатичного рішення, яке призведе до повної, перевіряється і незворотною денуклеаризації Північної Кореї».

«Меттіс також підтвердив зобов'язання США захищати Південну Корею, використовуючи повний спектр можливостей США», - додала Уайт.

Вона також підкреслила, що «обидві сторони домовилися продовжити тісну співпрацю для виконання резолюцій Ради Безпеки ООН та підтримки дипломатичних зусиль щодо денуклеаризації КНДР».