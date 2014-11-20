У Празі понад 200 чехів вийшли на протест проти чинного президента

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на чеське видання Сeske Noviny.

Наплощі навпроти президентського палацу зібралося більше двохсот людей, які тримали плакати за написами "ЗемаНІ", також у протестувальників були українські прапори. Захід був організований студентами Чеського технічного університету.

Крім того, демонстранти організували кампанію по збору підписів за те, щоб поведінку Земана розглянули на засіданні Сенату.

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"Ми хочемо, щоб поведінка та висловлювання Мілоша Земана були розглянуті на засіданні Сенату. Наша мета полягає в тому, щоб зібрати 10 тис. підписів і подати відповідне клопотання в парламент. Наразі ми маємо близько 3 тис. підписів" - сказав один з організаторів акції.

Він також зазначив, що проросійська позиція і вульгарна поведінка Земана шкодять репутації Чехії за кордоном.

Нагадаємо, в понеділок ввечері у Празі мітингуючі засвистали та закидали яйцями президента Чехії Мілоша Земана, який виступав перед пражанами з нагоди 25 річниці повалення комунізму в Східній Європі.

Перед цим у Празі декілька тисяч демонстрантів вимагали відставки Земана через прокремлівську політику.