В університеті штату Флорида сталася стрілянина
10:27, 20 листопада 2014Світ
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На території кампусу Університету штату Флорида у США сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали принаймні 2 людини.
У США сталася стрілянина в університеті / фото ticotimes.net
Повідомлення про подію опубліковано на сайті університету, передають РИА Новости. В даний час про стан потерпілих нічого невідомо. Також не повідомляється чи були вони студентами.
У повідомленні йдеться, що ситуація на території університету небезпечна, студентам рекомендується негайно шукати притулок. "Без зволікання шукайте притулок, тримайтеся подалі від дверей і вікон", - йдеться в повідомленні.
На місце події прибули співробітники поліції, проте вони не повідомляють подробиці інциденту.
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