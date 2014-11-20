В університеті штату Флорида сталася стрілянина

10:27, 20 листопада 2014
Світ
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На території кампусу Університету штату Флорида у США сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали принаймні 2 людини.

В США произошла стрельба в университете / фото ticotimes.net

Повідомлення про подію опубліковано на сайті університету, передають РИА Новости. В даний час про стан потерпілих нічого невідомо. Також не повідомляється чи були вони студентами.

У повідомленні йдеться, що ситуація на території університету небезпечна, студентам рекомендується негайно шукати притулок. "Без зволікання шукайте притулок, тримайтеся подалі від дверей і вікон", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули співробітники поліції, проте вони не повідомляють подробиці інциденту.

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