В університеті штату Флорида сталася стрілянина

Повідомлення про подію опубліковано на сайті університету, передають РИА Новости. В даний час про стан потерпілих нічого невідомо. Також не повідомляється чи були вони студентами.

У повідомленні йдеться, що ситуація на території університету небезпечна, студентам рекомендується негайно шукати притулок. "Без зволікання шукайте притулок, тримайтеся подалі від дверей і вікон", - йдеться в повідомленні.

На місце події прибули співробітники поліції, проте вони не повідомляють подробиці інциденту.