Організатори несподівано перенесли Євробачення в Ізраїлі

Про причини такого несподіваного рішення Європейського мовного союзу поки не повідомляється. Однак шанувальники всерйоз стурбовані, адже кінець травня в Ізраїлі завжди дуже жаркий.

Організатори вирішили перенести пісенний конкурс «Євробачення-2019». Наступного року «Євробачення» пройде не на початку, а в кінці травня. 64-й огляд європейської самодіяльності відбудеться 21 і 23 травня (півфінали), а фінал запланований на 25 число. Хоча зазвичай він проводиться в першій половині місяця.

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Про причини такого несподіваного рішення Європейського мовного союзу поки не повідомляється. Однак шанувальники всерйоз стурбовані, адже кінець травня в Ізраїлі завжди дуже жаркий.

В якості місця проведення конкурсу, як і раніше розглядаються два майданчики в Єрусалимі — Pais Arena і Teddy Stadium..

Право проведення конкурсу в 2019 році Свята земля отримала завдяки Нетті Барзілай, яка здобула перемогу з піснею Toy («Іграшка») в Лісабоні.