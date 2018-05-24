Держсекретар США подякував Німеччині за партнерство у протидії російській агресії

Помпео і Маас зустрілися, аби підтвердити рішучу відданість трансатлантичному партнерству в рамках НАТО.

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео подякував міністру закордонних справ Федеративної республіки Німеччина Гайко Маасу за партнерство у протидії російській агресії.

Про це йдеться у заяві речника Держдепартаменту США Хезер Науерт, розміщеній на сайті Держдепу.

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"Секретар Помпео зустрівся з німецьким міністром закордонних справ Гайко Маасом 23 травня у Вашингтоні, аби знову підтвердити рішучу відданість двох держав трансатлантичному партнерству та обговорити ключові спільні інтереси", - сказано у заяві.

"Під час зустрічі секретар Помпео подякував міністру закордонних справ Маасу за партнерство Німеччини з Сполученими Штатами та нашими союзниками у протидії російській агресії. Обоє обговорили майбутній саміт НАТО та погодилися, що НАТО має велике значення для протидії глобальним загрозам", - наголошується в заяві.

Також вони обговорили підходи для протидії іранській агресії та підтримки іранського народу.

Помпео та Маас домовились зберігати тісний зв'язок, оскільки обидві країни спільними зусиллями реагують на глобальні виклики.