Ми віддані наданню оборонної зброї Україні - Помпео

06:18, 24 травня 2018
Політика
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Майк Помпео / REUTERS

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, пише "Голос Америки".

Помпео висловив підтримку наданню оборонної зброї Україні, однак зауважив, що не впевнений стосовно конкретних видів зброї.

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"Ми віддані наданню оборонної зброї Україні", - наголосив держсекретар США.

Раніше Україна провела перші випробування Javelin, що надійшли зі США. 

"Надання Javelin стало кульмінацією років важкої роботи", - зазначив сенатор США Роб Портман, вітаючи повідомлення про випробування цих ППРК в Україні. 

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Теги: #США#оборонна зброя для України#Майк Помпео