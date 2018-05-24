Ми віддані наданню оборонної зброї Україні - Помпео

Раніше Україна провела перші випробування Javelin, що надійшли зі США.

Сполучені Штати підтримують надання Україні оборонної зброї в майбутньому. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, пише "Голос Америки". Помпео висловив підтримку наданню оборонної зброї Україні, однак зауважив, що не впевнений стосовно конкретних видів зброї. Читайте такожСША не забудуть, що РФ анексувала п'яту частину України - Помпео "Ми віддані наданню оборонної зброї Україні", - наголосив держсекретар США. Раніше Україна провела перші випробування Javelin, що надійшли зі США. "Надання Javelin стало кульмінацією років важкої роботи", - зазначив сенатор США Роб Портман, вітаючи повідомлення про випробування цих ППРК в Україні.

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