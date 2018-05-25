Помер один з найпопулярніших у світі YouTube-блогерів

За його каналом стежать більше 2 мільйонів передплатників.

У віці 33-х років помер один з найпопулярніших відеоблогерів на YouTube Джон Бейн на прізвисько Totalbiscuit, який запам'ятався шанувальникам коментарями та оцінкою комп'ютерних ігор.

Про це повідомляє ТСН.uа з посиланням на The Sun.

У Бейна діагностували рак кишківника ще в 2014 році. Через деякий час хвороба відступила, однак згодом повернулася і поширилася на печінку і спину. У 2015 році стало відомо, що рак блогера смертельний, однак він продовжив працювати ще протягом двох років.

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Totalbiscuit відомий своїми оглядами на найновіші комп'ютерні ігри, він також був ведучим ігровим куратором компанії з продажу ігор Steam. Бейн став справжньою інтернет-сенсацією, а на його канал в YouTube підписані 2,2 мільйона користувачів.

Нагадаємо, у віці 28 років помер шведський діджей Тім Берглінг, більш відомий під псевдонімом Avicii.