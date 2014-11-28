У мережі з'явилося відео величезних черг і бійок між покупцями в «Чорну п'ятницю»

"Чорна п'ятниця" - так традиційно іменується у США наступний день після Дня Подяки, який починає традиційний різдвяний сезон розпродажів. В цей день всі магазини, супермаркети, торговельні центри пропонують величезні знижки.

Сьогоднішній день у США розпочався з величезних черг, завдовжки в сотні метрів і натовпу на вході в магазини, а у Великобританії поліції довелося навіть арештовувати занадто збуджених покупців.

Деякі магазини спонукають покупців до епатажу. Вони запрошують приходити до них голяка, або купувати зі знижкою стільки речей, скільки зможете надіти на себе.

Варто відзначити, що в цьому році британці охоче скуповували саме телевізори. Іноді бажаючі придбати техніку з шаленою знижкою влаштовували справжні бійки, щоб заволодіти жаданим товаром.