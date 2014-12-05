Бої у Грозному забрали життя понад 70 кадировців - ЗМІ

Про це повідомляє Gazeta.ua з посиланням на видання "Кавказ-центр".

Представники влади чеченського президента Рамзана Кадирова стверджують, що їхні втрати склали 10 вбитих і 28 поранених.

При цьому деякі російські ЗМІ пишуть, що число убитих поліцейських все ще уточнюється.

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"Витік інформації від кадировців свідчить про набагато більші втрати у них. Називається цифра 70-80 знищених", — пише видання.

Водночас, за різними даними, у Грозному загинули близько 10 повстанців. Основні події розвивалися біля Будинку друку і міської школи N20.