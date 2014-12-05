У боях у Грозному загинули 14 силовиків - МВС РФ

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі МВС Росії.

«14 доблесних поліцейських пожертвували життями, захищаючи мирних громадян, у ході контртерористичної операції в Грозному. Зараз розглядається питання про подання їх на державні нагороди», - йдеться в повідомленні.

Раніше Національний антитерористичний комітет РФ повідомляв про загибель 10 і поранення 28 силовиків, а також про загибель одного мирного жителя.

Читайте такожБої у Грозному забрали життя понад 70 кадировців - ЗМІЯк повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, вночі 4 грудня невідомі озброєні люди напали на пост ДПС в Грозному. За даними МВС Чечні, на місці загинуло троє співробітників патрульної служби. Потім нападники перемістилися до Будинку друку, де розміщуються республіканські газети, інтернет-видання та представництва федеральних ЗМІ. На ранок загинуло не менше шести осіб, кілька людей були поранені. У центрі міста було запроваджено режим контртерористичної операції. Пізніше Національний антитерористичний комітет РФ заявив про знищення бойовиків у Будинку друку. Фото з місця подій свідчать, що Будинок друку в результаті боїв повністю згорів, в Грозний введено військову техніку.