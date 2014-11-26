ЗМІ: глава Пентагону звільнився, оскільки його план стримування Путіна не затвердили

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає "ЄвроПравда". Згідно з повідомленням, за 2 місяці до відставки Чак Хейгел направив приватний лист Білого дому, в якому стверджував про необхідність прийняти нові заходи для приборкання Володимира Путіна і докладати більше зусиль, щоб заспокоїти стривожених європейських союзників.

Проте відповіді на нього глава Пентагону не отримав.

"Одна з речей, які Хейгел найбільше цінує - це ясність", - сказав один з представників Пентагону. "Це не те, з чим Білий дім завжди добре справляється", - додав він.

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У той же час, як пише видання, розчарування Чака Хейгела діями Білого дому для розв'язання кризи в Україні, почалося значно раніше.

Зокрема, за словами помічників глави Пентагону, він турбувався, що президент Росії інтерпретує бездіяльність США в питанні допомоги Україні як байдужість, і вирішить, що може робити все, що захоче.

Як повідомляють джерела, Чак Хейгел намагався донести свою думку до Барака Обами під час приватної розмови в липні. Зокрема, він підкреслив, що США не приділяють достатньої уваги Росії і "коливається" від кризи до кризи без чіткого спрямування.

Крім того, Чак Хейгел повідомив Бараку Обамі, що саме РФ, а не Близький Схід, представляє найбільшу загрозу світовій безпеці в довгостроковій перспективі.

У своєму листі у вересні глава Пентагону закликав Білий дім відреагувати на такі реалії "більш творчими заходами", які стримували б Володимира Путіна ще до того, як ситуацію загострюється.

Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що міністр оборони США Чак Хейгел йде у відставку.