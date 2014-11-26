ЗМІ: глава Пентагону звільнився, оскільки його план стримування Путіна не затвердили
Відставці глави Пентагону Чака Хейгела передувало розчарування діями Білого дому, який не затвердив його план щодо стримування президента РФ Володимира Путіна.
Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела, передає "ЄвроПравда". Згідно з повідомленням, за 2 місяці до відставки Чак Хейгел направив приватний лист Білого дому, в якому стверджував про необхідність прийняти нові заходи для приборкання Володимира Путіна і докладати більше зусиль, щоб заспокоїти стривожених європейських союзників.
Проте відповіді на нього глава Пентагону не отримав.
"Одна з речей, які Хейгел найбільше цінує - це ясність", - сказав один з представників Пентагону. "Це не те, з чим Білий дім завжди добре справляється", - додав він.
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У той же час, як пише видання, розчарування Чака Хейгела діями Білого дому для розв'язання кризи в Україні, почалося значно раніше.
Зокрема, за словами помічників глави Пентагону, він турбувався, що президент Росії інтерпретує бездіяльність США в питанні допомоги Україні як байдужість, і вирішить, що може робити все, що захоче.
Як повідомляють джерела, Чак Хейгел намагався донести свою думку до Барака Обами під час приватної розмови в липні. Зокрема, він підкреслив, що США не приділяють достатньої уваги Росії і "коливається" від кризи до кризи без чіткого спрямування.
Крім того, Чак Хейгел повідомив Бараку Обамі, що саме РФ, а не Близький Схід, представляє найбільшу загрозу світовій безпеці в довгостроковій перспективі.
У своєму листі у вересні глава Пентагону закликав Білий дім відреагувати на такі реалії "більш творчими заходами", які стримували б Володимира Путіна ще до того, як ситуацію загострюється.
Нагадаємо, 24 листопада стало відомо, що міністр оборони США Чак Хейгел йде у відставку.