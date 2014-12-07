У Бахрейні змінилася половина уряду

Текст указу опублікований Бахрейнским агентством новин, передають РИА Новости.

В кінці листопада після підведення підсумків парламентських виборів король уповноважив колишнього прем'єр-міністра Халіфа бен Сальмана Аль Халіфа, який знаходиться на чолі кабінету 43 роки, запропонувати склад нового уряду.

На своїх постах не змогли втриматися три жінки зі складу колишнього уряду, в тому числі найпопулярніший міністр у королівстві - глава міністерства інформації і спікер уряду Саміра Раджаб. Крім того, свій пост втратила міністр культури Мей бен Мухаммед Аль Халіфа, яка раніше заборонила співробітницям міністерства з'являтися на роботу в традиційному мусульманському одязі - абайє. Міністерство культури було скасовано, а його функції перейшли міністерству інформації. У відставку був відправлений і держміністр у справах оборони Мухаммед бен Абдалла Аль Халіфа.

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Функції міністерства муніципалітетів тепер виконуватиме міністерство праці. Також були закриті міністерство з телекомунікацій та державне міністерство закордонних справ, яке на відміну від МЗС країни займалося зовнішньополітичними зв'язками тільки самого монарха.

Уряд Бахрейну пішов у відставку 30 листопада у зв'язку з виборами в нижню палату парламенту, які нещодавно пройшли (Палати депутатів).