У Сенаті США працюють над посиленням санкцій проти Росії

Сенатори хочуть посилити санкції в енергетичному і фінансовому секторах РФ, проти російських олігархів і напівдержавних структур, а також запровадити санкції щодо російського державного боргу.

У Сенаті Сполучених Штатів Америки (верхня палата Конгресу) заявили, що працюють над розробкою комплексного законодавчого акта, який має посилити тиск на Росію і розширити можливості уряду США з метою реагування на дії Кремля.

Про це йдеться в спільній заяві сенаторів Ліндсі Грема (Республіканська партія) і Боба Менендеса (Демократична партія), розміщеному на сайті Комітету у закордонних справах Сенату США.

"Ми повністю віддані мети, щоб добитися збереження активної ролі Конгресу як в протидію Росії, так і в забезпеченні прийняття законодавчою гілкою влади необхідних заходів для захисту США і наших союзників. Саме тому в найближчі дні ми представимо комплексний законодавчий акт з метою забезпечення обов'язковості запровадження санкцій згідно з законом "Протидія супротивникам Америки з-за санкцій» (CAATSA), одночасно вводячи додаткові санкції, щоб гарантувати максимальний тиск на кампанію Кремля проти нашої демократії і міжнародного порядку, заснованого на правилах", - зазначили сенатори Грем і Менендес.

Вони сподіваються, що інші колеги з обох партій підтримають їхню ініціативу.

Також наголошується, що новий законодавчий акт буде передбачати посилення санкцій в енергетичному і фінансовому секторах РФ, посилення санкцій проти російських олігархів і напівдержавних структур, а також введення санкцій щодо російського державного боргу.

Крім того, проект закону передбачає запровадження секторальних санкцій проти російських організацій, діючих в кіберпросторі.

У документі передбачається створення Національного центру США з метою реагування на російські погрози.

Також буде доданий пункт, що необхідно схвалення Сенату у разі прийняття рішення про вихід США з НАТО.