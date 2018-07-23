Сенатори США закликають підготувати нові санкції проти Росії

Таким чином у США сподіваються запобігти втручанню РФ у майбутні вибори.

США повинні оперативно підготувати нові санкції проти Росії, щоб запобігти її втручанню в майбутні вибори.

Про це заявили одразу декілька сенаторів-республіканців, пише ТСН.ua з посиланням на Reuters.

Так, сенатор Ліндсі Грем сказав, що санкції повинні бути узгоджені до того, як президент США Дональд Трамп проведе наступну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним.

"Потрібно співпрацювати з Конгресом над виробленням нових санкцій, тому що Путін не розуміє. Нам потрібні нові, суворіші санкції, які висіли б над його головою, а вже потім зустрічайтеся з ним", - сказав він в ефірі програми Face the Nation на каналі CBS.

Водночас республіканець Трей Гауді, голова комітету Палати представників з нагляду та урядової реформи, засумнівався в доцільності запрошення російського президента до Білого дому, адже обговорення з Путіним таких питань, як війна в Сирії, "вельми відрізняється від зробити пропозицію".

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"Це, на мою думку, слід залишати для наших союзників, таких як Велика Британія, Канада і Австралія, і тих, хто з нами день у день", - сказав він в ефірі Fox News Sunday.

Своєю чергою сенатор Марко Рубіо вимагає провести голосування щодо законопроекту DETER, який передбачає введення нових санкцій, якщо представники американської розвідки встановлять, що Росія втрутилася в американські вибори.

"На мій погляд, безперечно, що вони втручалися і будуть втручатися (в вибори) в майбутньому", - сказав Рубіо в ефірі програми State of the Union на каналі CNN.

Минулого четверга Рубіо і сенатор-демократ Кріс Ван Холлен, які є співавторами цього законопроекту, звернулися до керівництва сенатських комітетів щодо банків і з міжнародних справ із проханням провести слухання про можливість введення нових санкцій щодо Росії.

Як зазначається, законопроект DETER передбачає автоматичне введення санкцій, які зачіпають фінансовий, енергетичний, оборонний і інші сектори російської економіки.

Нагадаємо, що раніше п'ять країн, які не є членами Європейського Союзу, приєдналися до рішення Ради ЄС подовжити санкції, запроваджені через анексію Криму. Про це йдеться у заяві представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні.