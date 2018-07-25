Трамп відклав зустріч з Путіним через «російське втручання»

Зазначається, що зустріч лідерів пройде після завершення розслідування «російського втручання», яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп зустрінуться в 2019 році, повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що зустріч лідерів пройде після завершення розслідування «російського втручання», яке веде спецпрокурор Роберт Мюллер.

Радник з національної безпеки Трампа Джон Болтон заявив, що, на думку американського лідера, наступна двостороння зустріч з Путіним повинна відбутися після того, як закінчиться «російська полювання на відьом».

Раніше американська сторона запропонувала провести нову зустріч президентів Росії і США Володимира Путіна та Дональда Трампа у Вашингтоні в кінці року.

Також помічник президента Росії Юрій Ушаков розповів про деякі деталі розмови Путіна і Трампа на саміті в Гельсінкі 16 липня.