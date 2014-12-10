Сноуден заявив, що у нього більше немає секретної інформації

«У мене немає доступу до секретної інформації. Я знищив все, за винятком того, що я передав журналістам. Тепер це робота преси. Але масове стеження має місце у всіх країнах, де існують спецслужби», - сказав він, передає Газета.ru.

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Раніше Едвард Сноуден заявив, що його безпека в Росії надійна. «В цілому ситуація хороша - я навіть їжджу в московському метро», - сказав колишній співробітник спецслужб США, виступаючи в рамках телемосту, організованому міжнародною правозахисною організацією Amnesty International.

У червні в США Едварду Сноудену заочно були пред'явлені звинувачення в шпигунстві і викраденні державної власності. Він був оголошений в міжнародний розшук і втік з США в Гонконг, а потім в Росію.