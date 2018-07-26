"Борат" у своєму шоу переконав депутата-республіканця оголити сідниці, в результаті тому довелося піти у відставку

Саша Барон Коен переконав політика у тому, що "якщо хочеш перемагати, треба д**у показати".

Депутат законодавчих зборів штату Джорджія у США Джейсон Спенсер пішов у відставку після того, як на нього обрушилася хвиля насмішок. Причиною стало те, що в останньому випуску шоу британського коміка Саші Барона Коена він зірвав із себе штани і голосно викрикував надзвичайно образливі расистські епітети.

Як передає Бі-бі-сі, останній епізод шоу "Хто така Америка?" (Who Is America?), в якому фігурував епізод з республіканцем Джейсоном Спенсером, який вийшов в ефір у неділю.

Саша Барон Коен прославився завдяки сатиричним інтерв'ю, у яких він видає себе за одного зі своїх персонажів - репера Алі Джі, казахстанця Бората Сагдієва або ведучого програми про моду Бруно. Про кожного з них були зняті художні фільми.

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Барон Коен запросив Спенсера взяти участь у фейковому тренуванні у своєму новому шоу на випадок можливого зіткнення з терористами. Спенсера переконали, що йому необхідно якомога голосніше викрикувати образи на адресу афроамериканців. Потім депутат зняв штани, бо йому було сказано, що це відлякає будь-яких терористів.

"Якщо хочеш перемагати, треба д**у показати", - сказав йому Коен, який видав себе за ізраїльського фахівця по боротьбі з терористами.

Адміністрація спікера палати представників законодавчих зборів Джорджії підтвердила газеті Washington Post, що Джейсон Спенсер подав заяву про свою відставку і піде з поста 31 липня.

До відставки Спенсера закликали багато хто, в тому числі і спікер палати представників Джорджії Девід Ролстон. В інтерв'ю CNN спікер назвав поведінку і слова Спенсера огидними і негідними представника штату Джорджія.

Серед іншого, Саша Барон Коен, який у цьому епізоді представляється ізраїльським фахівцем по боротьбі з тероризмом "полковником Ерраном Морадом", переконав Спенсера виконати наступне:

Зняти штани і бігати за "Ерраном Морадом", вигукуючи "США!". Спенсеру було сказано, що терористи не хочуть, щоб до них торкалася чиясь гола дупа, бо вони бояться гомосексуалізму;

Викрикувати голосно і багаторазово найбільш образливий расовий епітет, бо це нібито відлякує терористів. Як тільки політик зробив це, Коен сказав: "З глузду з'їхав? Це не можна говорити, це слово огидне!"

Видавати себе за китайського туриста і за допомогою палиці для селфи заглядати під поділ жінки в паранджі, щоб переконатися, що там не ховається терорист. (У 2016 році Джейсон Спенсер висунув законопроект, метою якого була заборона на носіння паранджі в громадських місцях).

Спочатку Джейсон Спенсер відмовлявся йти у відставку через, як він сказав, "сміховинно огидний епізод".

Спенсер обирався в законодавчий орган Джорджії чотири рази, але в травні цього року програв на праймеріз. Він збирався залишатися депутатом до кінця свого мандата, тобто до Нового року.

У своїй заяві Спенсер сказав, що Саша Барон Коен "скористався паралізуючим страхом, що на мою сім'ю хтось нападе".

"В цей час мій страх настільки зріс, що я не міг нормально думати або зрозуміти, на що саме я погоджуюся", - додав він.

Джейсон Спенсер приніс вибачення "родині, знайомим і жителям мого округу", додавши, що "глибоко шкодує, що вимовив слова, запропоновані мені".

Шоу "Хто така Америка?" (Who Is America?) транслюється у США і Великобританії.

Серед інших "ошуканих" гостей шоу вже були колишній кандидат у віце-президенти від Республіканської партії Сара Пейлін і колишній віце-президент США Дік Чейні.

Випереджаючи вихід епізоду зі своєю участю, Пейлін написала у Facebook: "Я приєдналася до довгого списку громадських діячів, які стали жертвами низькопробного, своєкорисливого, жахливого британського гумору "коміка" Саші Барона Коена".

В одному з епізодів Дік Чейні ставить свій автограф на інструментах, які нібито призначені для тортур.