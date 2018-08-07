Названо причину бійки за участю зірки фільму "Таксі" в Москві

15:56, 07 серпня 2018
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Насері отримав черепно-мозкову травму / фото instagram.com/samy_naceri_officiel

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Про це повідомляє "Федеральне агентство новин" з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що конфлікт почався через мікрофон для караоке, який не поділив Насері і відвідувач закладу.

Раніше повідомлялося, що в результаті бійки Насері отримав черепно-мозкову травму.

Нагадаємо, що Самі Насері візьме участь у зйомках фільму в окупованому Криму. За словами зірки "Таксі", зйомки будуть проходити в російському Ростові і на території Кримського півострова.

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Теги: #Москва#бійка#таксі