Названо причину бійки за участю зірки фільму "Таксі" в Москві
15:56, 07 серпня 2018Світ
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Актор Самі Насері та інший відвідувач закладу не поділили мікрофон для караоке.
Насері отримав черепно-мозкову травму / фото instagram.com/samy_naceri_officiel
Названо причину бійки за участю французького актора, зірки фільмів "Таксі" Самі Насері в московському караоке-барі Voice.
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Про це повідомляє "Федеральне агентство новин" з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що конфлікт почався через мікрофон для караоке, який не поділив Насері і відвідувач закладу.
Раніше повідомлялося, що в результаті бійки Насері отримав черепно-мозкову травму.
Нагадаємо, що Самі Насері візьме участь у зйомках фільму в окупованому Криму. За словами зірки "Таксі", зйомки будуть проходити в російському Ростові і на території Кримського півострова.
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