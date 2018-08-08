Зірка фільмів "Таксі" може осліпнути після бійки в московському барі

Після бійки актор переніс складну операцію по заміні кришталика ока.

Після бійки в московському барі актор Самі Насері може втратити зір. Справа в тому, що ще пару місяців тому у актора діагностували перелом орбіти ока, і під час бійки йому пошкодили хворе око.

Читайте такожНазвано причину бійки за участю зірки фільму "Таксі" в Москві

Як повідомляється в Telegram-каналі Mash, вчора акторові зробили складну операцію по заміні кришталика ока, яка тривала 10 годин.

"Страшно, що кришталик може не прижитися. Тоді Самі осліпне на одне око", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що крім проблем зі здоров'ям у актора зірвався хороший контракт на зйомку фільму.

Як повідомляв УНІАН, відомого французького актора, зірку фільму "Таксі" Самі Насері, який проживає в Москві, побили у столичному барі.

Повідомлялося, що актор відпочивав в компанії приблизно з десяти осіб, яка поводила себе неадекватно і відмовлялася сплачувати рахунок.