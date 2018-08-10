В Іспанії зухвало пограбували одного з виконавців хіта Despacito

Із сейфа Daddy Yankee вкрали діаманти, золотий ланцюжок, а також $2,5 тисяч готівкою.

Одного з виконавців хіта Despacito, який набрав понад 5,3 мільярда переглядів на YouTube, Рамона Луїса Айялаа Родрігес, відомого як Daddy Yankee, обікрали на суму більше €2 мільйони в готелі Cortes Valencianas у Валенсії.

Як передає РБК, гроші та прикраси були вкрадені з сейфа в його номері, в тому числі діаманти, золотий ланцюжок, а також $2,5 тис. готівкою. Інцидент розслідує поліція Іспанії.

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За даними ЗМІ, злодії не залишили слідів, і найімовірніше, спостерігали за співаком, щоб дізнатися в якому з двох кімнат номера він зупиниться, тому що в інших були його знайомі. Також передбачається, що зловмисники проникли в номер готелю з допомогою карток доступу. Крім того, була висунута версія, що злодій представився художником, і співробітник готелю сам відкрив йому доступ у номер, а потім зловмисник вкрав коштовності і готівка, сховавшись. У поліції припускають, що він не залишив слідів, тому що в момент крадіжки носив рукавички.

Іспанські співробітники правоохоронних органів почали розслідування події. Вони опитали співробітників готелю, а також переглянули записи з камер спостереження.

Як повідомляв УНІАН, раніше дрогобицька версія суперхіта Despacito "Десь по світу" набрала 15 мільйонів переглядів.