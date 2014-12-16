Час великих військових операцій США за кордоном минув - Обама

Про це йдеться в повідомленні Білого дому, передає РІА "Новости".

"Час розгортання великих сухопутних сил, які надають допомогу в державному будівництві за кордоном, підходить до кінця", - заявив президент США.

За його словами, відтепер американські військові "будуть компактніше".

"Але як Верховний головнокомандувач, я хочу бути впевненим, що ви готові до виконання всього кола завдань, які стоять перед вами. Ми будемо продовжувати володіти найбільш підготовленими, найголовніше, найкращим чином укомплектованими військовою технікою за всю історію військами, тому що світ, як і раніше, буде звертатися до вас", - звернувся Обама до військових.

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